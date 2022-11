Itamar Crispin/Fiocruz

A equipe responsável pela coleta e análise de exames para detecção do SARS-CoV-2 na Universidade Federal do Paraná (UFPR) registrou aumento na procura e no número de casos positivos entre servidores, estudantes e funcionários terceirizados.Nos dez primeiros dias de novembro já foram realizados 104 exames, um aumento de 27% em relação a todo o mês de outubro. Desses, 28 tiveram resultado positivo para o coronavírus, que correspondem também a quase 27% do total realizado. Esse índice é um dos maiores de 2022, e são próximos aos dos períodos em que houve picos de transmissão e contaminação.

Nos dez primeiros dias de novembro, o percentual encontrado aproxima-se de janeiro, quando houve o maior número relativo de positivados. A presença das subvariantes BQ.1 e a BA.5.3.1, provavelmente responsáveis pelo aumento do número de casos no Brasil, ainda não foi testada. Porém, de acordo com a equipe, a expectativa é de que sejam detectadas nas coletas em andamento.

Outro resultado importante é que muitas das amostras coletadas foram positivas para presença do vírus Influenza, testagem realizada em um projeto de pesquisa específico. Nas análises feitas no último dia 09, por exemplo, 14% foram positivas para o vírus da gripe. Esse resultado indica que há um surto de Covid-19 e gripe ao mesmo tempo na comunidade universitária.

Por isso, a professora Jaqueline Carvalho de Oliveira, uma das coordenadoras do projeto, explica que os cuidados, principalmente dos grupos mais suscetíveis às doenças respiratórias, precisam continuar. “Embora as novas variantes não tenham sido associadas com aumento da severidade, é importante que as pessoas estejam alertas sobre o aumento de transmissão e que procurem a testagem em caso de sintomas”.

O número de testes positivos triplicou nos dez primeiros dias de novembro, em comparação com todo o mês de outubro

Testes

Há dois anos, pesquisadores da UFPR realizam coletas junto à comunidade para identificação do coronavírus, propiciando diagnóstico rápido e medidas de proteção.

As coletas ocorrem todas as segundas, quartas e sextas-feiras no estacionamento do Setor de Ciências Biológicas, no Centro Politécnico, com agendamento prévio pela internet. Podem se inscrever através do formulário estudantes, colaboradores, técnicos e docentes da UFPR que estejam com sintomas ou que tenham tido contato próximo com casos confirmados de coronavírus.

O teste de RT-PCR detecta o material genético do vírus e é o teste diagnóstico mais sensível. O procedimento envolve a coleta de saliva (veja vídeo). Os participantes não devem consumir alimentos ou bebidas 30 minutos antes da coleta de saliva para fazer o exame. O resultado sai em até 72 horas e a equipe fornece o laudo a todos os participantes.



A ação é coordenada pela Direção do Setor de Ciências Biológicas, com apoio da reitoria da UFPR e realizada pelos laboratórios de Imunogenética e Histocompatibilidade (LIGH), de Citogenética Humana e Oncogenética (LabCho) e do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular.

A universidade reafirma a importância da manutenção das ações continuadas de testagem de toda a comunidade acadêmica, além do reforço dos cuidados de higienização das mãos, uso de máscaras em ambientes com maior aglomeração (que permanece não obrigatório, mas tem forte recomendação), vacinação e isolamento dos casos positivos.

SERVIÇO

Testes de Covid 19 para a comunidade universitária

Público-alvo: estudantes, técnicos e docentes da UFPR

Quando: segundas, quartas e sextas, no período da manhã

Local: Estacionamento do Setor de Ciências Biológicas

Link para agendamento: https://www.bioinfo.ufpr.br/testecovid19/