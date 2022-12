Sede do Ministério Público do Paraná (Crédito: Divulgação/MPPR)

Em Alto Piquiri, um homem suspeito de assédio sexual foi afastado liminarmente das funções que exercia junto ao Tabelionato de Notas da cidade pela Justiça a partir de pedido do Ministério Público do Paraná. O MPPR investiga notícias de prática da violência por parte do agente público contra servidoras do cartório. O afastamento do oficial foi determinado pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

