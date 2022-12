Daniel Castellano / SMCS

Uma das mais emblemáticas atrações turísticas da cidade completou 31 anos no último sábado, a Torre Panorâmica. Inaugurada em 1991, como uma torre de telefonia, do mirante é possível observar o planejamento urbano de Curitiba e seu zoneamento.



Nos dias ensolarados e de poucas nuvens também é possível visualizar a Serra do Mar, a Escarpa Devoniana e arredores da cidade. Com 109 m de altura, é possível ter uma vista em 360º de Curutiba.



Em julho de 2019 a Torre Panorâmica alcançou o número de 2 milhões de visitantes e até novembro deste ano, contabilizou 2.197.928 visitas. Apesar de ter sido inaugurada em 1991, foi a partir de 2000 que o número começou a ser apurado. Em julho foi registrado o maior movimento do ano, com 14.757 visitantes na atração.