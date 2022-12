Divulgação

Dados levantados pelo Visa Consulting & Analytics (VCA), braço de consultoria da Visa, mostram um aumento de 61% no número de transações nos bares de todo o Brasil em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.



Nos jogos ocorridos nas segundas-feiras houve um aumento médio de 85% nas transações com cartões Visa em bares pelo país, quase dobrando o número de transações se comparado com os meses anteriores. Já nos jogos que ocorreram nas sextas-feiras houve um aumento médio de 50% nas transações.