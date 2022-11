Divulgação/Global Vita Sports

Os curitibanos que saírem de carro na manhã de domingo deverão ficar atentos às mudanças no trânsito para a realização da Maratona de Curitiba Rumo 2022. A corrida reunirá cerca de 4 mil atletas e passará pelos bairros Centro Cívico, Juvevê, Água Verde, Alto da XV, Cristo Rei, Hauer, Parolin, Novo Mundo, Capão Raso, Portão e Santa Quitéria. A largada será na Praça Nossa Senhora de Salelte, às 5h da manhã.



De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), durante a prova o tráfego será compartilhado entre motoristas e atletas na maioria das vias, com os corredores ocupando o lado direito das ruas. Monitores de trânsito estarão ao longo do percurso dando apoio aos motoristas.



Para garantir a segurança dos participantes, bloqueios de trânsito serão realizados em algumas ruas até o fim da prova. O acesso à Praça Nossa Senhora de Saletle permanecerá bloqueado das 14h de sábado até às 20h do domingo. Trechos da Rua Lysimaco Ferreira da Costa (entre a Mauá e a Mateus Leme) e da Comendador Fontana (entre a Cândido de Abreu e a Mauá), também ficarão bloqueados no dia do evento das 4h30 até as 11h.



Trajeto da maratona

Da Praça Nossa Senhora de Salette, os atletas descem a Avenida Cândido de Abreu e seguem pelas vias Barão do Serro Azul, Travessa Nestor de Castro, Alameda Augusto Stellfeld, Alferes Ângelo Sampaio, Visconde de Guarapuava, Cândido Xavier, Sete de Setembro, Presidente Arthur da Silva Bernardes, Francisco Frischmann, Doutor João Tobias Pinto Rebelo, Isaac Guelmann, Antonio Gasparin, Desembargador Ernâni Guaritá Cartaxo, Winston Churchill, Ipiranga, Francisco Raitani, Irmãs Paulinas, Brasília, Eduardo Carlos Pereira, Guilherme Pugsley, Brasílio Itiberê, Marechal Floriano Peixoto, Coronel Antônio Ricardo dos Santos, Frederico Maurer, Presidente Pádua Fleury, Anne Frank, Aluízio Finzetto, Francisco Nunes, Chile, Conselheiro Laurindo, Doutor Dário Lopes dos Santos, Engenheiro Ostoja Roguski, Corrêa Coelho, São Januário, Engenheiros Rebouças, Prefeito Omar Sabbag, Ubaldino do Amaral, Sete de Abril, Alberto Bolliger, Augusto Severo, Augusto Stresser, Nicolau Maeder, Comendador Fontana, Mateus Leme, Deputado Mário de Barros, Praça Rio Iguaçu, Campos Sales, Lysimaco Ferreira da Costa, até o retorno à praça, com a chegada do último colocado prevista para às 11h da manhã.



Também haverá bloqueios parciais em diversas ruas e cruzamentos durante a prova. Algumas vias terão bloqueios parciais, que serão liberados após a passagem dos atletas.



A modalidade de 10km também incluirá passagem pela Inácio Lustosa, José Sabóia Cortes, Francisco Scremin, Coronel Brasilino Moura, Livio Moreira, Casimiro José Marques de Abreu, José Nicoletti, Antônio Corrêa Bittencourt e Eurípedes Garcez do Nascimento. A largada desta modalidade será às 5h30 e a chegada do último colocado será às 8h da manhã.



Caminhada do diabetes

O Parque Barigui recebe a 10ª edição da Caminhada do Diabetes no sábado, promovida pelo Centro de Diabetes Curitiba, com apoio da Prefeitura, para a conscientização sobre o assunto e para promover a atividade física como fator para controle da doença. A concentração será no estacionamento do Parque a partir das 8h30min.