Ônibus em Curitiba (Crédito: Franklin de Freitas)

A Urbanização de Curitiba (Urbs) irá reforçar a operação do transporte coletivo nesta segunda-feira (28/11), data do jogo do Brasil contra Suíça na Copa do Mundo do Catar.

A partir das 11h, haverá reforço de frota nos terminais Portão, CIC, Capão Raso e Pinheirinho. Haverá ainda ônibus à disposição da fiscalização para suprir uma eventual demanda em outras regiões.

A expectativa é que o fluxo de passageiros nos ônibus seja menor do que o registrado na última quinta-feira (24/11), quando a partida do Brasil começou às 16h. Como agora o jogo ocorre às 13h, no horário do almoço, muitas pessoas assistirão à disputa no trabalho, já que o expediente continuará após a partida. Além disso, a maioria das escolas não terão aulas no período da tarde.

Na última quinta-feira, primeiro jogo da seleção no mundial, o movimento de passageiros duas horas antes da partida foi 73% superior aos dias normais.