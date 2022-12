Pedro Ribas/SMCS

A Superintendência de Trânsito (Setran) fará o bloqueio total das três faixas no sentido Pinhais da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, nesta quinta-feira (22/12), a partir das 11h. A interrupção no trânsito, na altura do Ginásio do Tarumã, é necessária para a execução das obras de restauração do sistema de drenagem. As chuvas intensas das últimas semanas causaram um ponto de erosão no local.

Com cerca de 300 metros de extensão, o bloqueio das três faixas acontece entre as ruas Engenheiro Antônio Batista Ribas e a Diogenis Ridgley Raciop. Para manter o tráfego e a ligação da capital com a Região Metropolitana, o fluxo nesse sentido da via (Curitiba-Pinhais) será desviado, temporariamente, para uma das faixas do sentido oposto da Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Para que o desvio no contrafluxo fosse possível, foram abertos acessos aos veículos no canteiro central da avenida. Agentes da Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas.

Obras

Com a interdição completa da via, as equipes coordenadas pelo Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) vão iniciar as obras emergenciais para restauração do sistema de drenagem. Nesta semana, a equipe realizou o diagnóstico para traçar a estratégia de intervenção.

Com apoio de uma escavadeira, as equipes da Smop verificaram que a gravidade da erosão no local é maior do que o buraco de 40 centímetros de diâmetro na superfície informado inicialmente por moradores da região pela Central 156, no dia 12/12. Na avaliação foi constatado que, por baixo do asfalto, a força das águas pluviais decorrentes das recentes tempestades causou a quebra da caixa de ligação e tubulação que está a aproximadamente 4,5 metros de profundidade, comprometendo a galeria pluvial naquele trecho.

Ao todo, será necessário intervir em uma extensão de 8 metros da galeria, no sentido da via, utilizando equipamentos apropriados, além do reparo na pavimentação. A erosão subterrânea tem profundidade que chega a 4,5 m em alguns pontos.

“Esta é uma tubulação antiga e que não resistiu à intensidade das últimas chuvas. A ação é necessária para conter o processo erosivo e evitar prejuízos”, explica o diretor do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Ubiratan Cardoso.

Na intervenção, será realizada a troca da tubulação antiga, que varia entre 80 cm e 1 m de diâmetro, e reconstruir a caixa de ligação entre galerias pluviais do local.

Erosão

A erosão é causada pelo processo de desgaste e sedimentação do solo. Como é cortada por muitos rios e é uma cidade úmida, com longos períodos de chuvas, Curitiba enfrenta muitos efeitos da instabilidade do solo. Para prevenir problemas dessa origem, o Departamento de Pontes e Drenagem mantem ações constantes de drenagem, entre elas, a construção e manutenção de estruturas de contenção das margens dos rios.