Trecho do deslizamento liberado ao tráfego em comboio, ontem (Reprodução/PRF)

A Arteris Litoral Sul e Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberaram parcialmente, no final da tarde de ontem, o tráfego no km 668,7 da BR-376, região de Guaratuba. O trecho é operado em pista simples, de forma a garantir a segurança de quem trafega pelo local.



Em condições normais, a rodovia possui naquele ponto três faixas em cada sentido. A operação especial é realizada em um segmento de cerca de 800 metros, que está sinalizado para que os motoristas sejam adequadamente orientados.



A liberação do tráfego ocorre após a realização de avaliação técnica da concessionária sobre as condições de segurança no trecho. Trabalhos de limpeza, drenagem, recuperação de pavimento e sinalização no trecho foram realizados no local. A melhora do clima hoje permitiu a conclusão dos serviços.



As readequações foram importantes para que a empresa possa realizar a recomposição do talude e tomar as outras medidas necessárias para a normalização do tráfego no local. A concessionária pretende realizar a liberação gradual das demais faixas do trecho conforme o avanço das obras de contenção. As encostas do segmento também continuarão sendo monitoradas pela equipe técnica da concessionária.



A PRF ainda lembra que é esperado que o tráfego ao longo da rodovia, entre Curitiba e Joinville (SC), siga com lentidão devido ao grande número de veículos que devem acessar a rodovia.

Como foi o deslizamento

O grande deslizamento que bloqueou a BR-376, no km 668,7, aconteceu no final da tarde do dia 28 de novembro. O deslizamento aconteceu por volta de 19h e atingiu cerca de 200 metros de ambas as pistas da rodovia, que já se encontravam com filas durante a tarde. As camadas de lama arrastaram caminhões e veículos para fora da pista.

Desde aquele dia uma grande força tarefa com Concessionária, Defesa Civil do Paraná e PRF tabalharam no resgate de possíveis vítimas. Segundo o Simepar, choveu mais de 150 mm na Serra do Mar entre o mdia 26 e dia 28 de novembro. Em 72h o acumulado já ultrapassava os 200 mm em alguns pontos da região litorânea.



As forças de salvamento encerraram as buscas no dia 2 de dezembro. Nos dias anteriores foram localizados dois corpos de vítimas, ambos caminhoneiros que estavam em veículos arrastados no deslizamento. Outras seis pessoas foram resgatadas com vida.

No início acreditava-se que poderiam haver até 30 vítimas, o que acabou não se confirmando. Foram realizadas buscas com cães e homens. O deslizamento foi considerado o pior evento na rodovia nos últimos anos.

Rodovia

Segurança

Diante das adequações no tráfego, a Arteris Litoral Sul reforça a importância do respeito aos limites de velocidade, a manutenção da distância segura com o veículo à frente e o respeito à sinalização. Na BR-376, os motoristas contam com um sistema semafórico de alerta no trecho de descida da Serra. Os onze semáforos instalados na pista sentido Florianópolis avisam para a ocorrência de interrupções de tráfego à frente. Sempre que o motorista observar o semáforo na cor âmbar piscando, deve redobrar a atenção e se preparar para reduzir a velocidade, porque o trânsito estará parado à frente.

O trecho também conta com duas áreas de escape na pista sentido Florianópolis, que estão instaladas no km 667,3 e km 671,7. Os dispositivos são utilizados como recurso de segurança para veículos pesados com perda de freio. A concessionária seguirá informando as condições de tráfego aos usuários por meio do seu perfil no Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.