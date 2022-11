PR-092-Conservaçaõ da Faixa de Dominio. (Ari Dias/AEN)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que está iniciando na manhã desta segunda-feira (7) bloqueios pontuais no Contorno Norte de Curitiba (PR-418) e Rodovia dos Minérios (PR-092) para a passagem de vigas de concreto de uma ponte em construção, até as proximidades do Parque Anibal Koury (ponte), no sentido de Curitiba para Almirante Tamandaré.

Serão transportadas e lançadas 14 vigas pré-moldadas de concreto para a ponte em construção, sendo que em cada dia devem ser transportadas três a seis vigas. Cada peça tem 40 metros de comprimento e pesa 73 toneladas.

As vigas serão transportadas de Araucária pelo Contorno Norte de Curitiba, até atingir a interseção com a PR-092, seguindo por esta até a ponte em obras, com os caminhões em comboio, acompanhados por batedores ao longo do trajeto. Os serviços devem ser concluídos até sexta-feira (11).

É importante que os usuários colaborem, respeitando a sinalização e as orientações dos funcionários da obra, mantendo a segurança de todos e o bom andamento dos trabalhos.

Dúvidas, sugestões, reclamações e elogios podem ser feitos em urna disponibilizada no atacadão Harger, pelo e-mail ouvidoria.bid.der@gmail.com ou no telefone (41) 9-9283-1480.