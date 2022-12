Moradores do bairro Bigorrilho deverão ficar atentos à alteração de sentido em duas vias da região. A mudança será implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran) às 11h de hoje.



As alterações ocorrerão na Avenida Cândido Hartmann, que terá sentido único de circulação no trecho da Rua Padre Agostinho para a Rua Júlia Wanderley, e na Rua Frederico Cantarelli, que terá sentido único da Rua Francisco Rocha para a Rua Marcelino Champagnat, neste trecho.



Em caso de chuva, a alteração será cancelada e reagendada.