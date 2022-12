Gilson Abreu/AEN

Uma pesquisa inédita feita pelo Empregos.com.br, um dos maiores portais de recolocação do país, mostra que três em cada quatro profissionais (77,2% dos entrevistados) pretendem mudar de emprego em 2023. A principal causa é a insatisfação com o trabalho atual, que atinge 81,1% das pessoas ouvidas no levantamento.



“Esse resultado se alinha com movimentos globais como o great resignation e o quiet quitting, nos quais os profissionais não aceitam mais estarem insatisfeitos em seus empregos, gerando ondas de demissão em massa”, afirma Tábata Silva, gerente do Empregos.com.br.



O estudo foi realizado entre os dias 25 e 30 de novembro com 517 pessoas.



E 70% dos profissionais entrevistados visam melhores salários ao buscarem novas oportunidades no mercado de trabalho. Para 22,4%, os benefícios oferecidos pelo futuro empregador são decisivos. Apenas 7,5% levam em conta se a vaga é home office.



O levantamento mostra também que 71% se consideram otimistas com a melhora da economia e consequente recuperação do emprego no próximo ano. Como reflexo dessa confiança, 77,4% planejam fazer um curso profissionalizante em 2023 para se qualificarem para as oportunidades que surgirem.



“Os dados acendem um alerta importante para as áreas de recursos humanos das empresas. Hoje, os colaboradores têm a expectativa de serem valorizados e se não encontram esse tipo de reconhecimento estão propensos a buscar outras oportunidades. Quem não aprender que as pessoas são o pilar central de organizações sustentáveis, perderá seus talentos”, observa Tábata Silva.