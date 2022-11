AEN

Nesta quarta-feira (9/11), às 15 horas, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) realizará um evento de inauguração da Biblioteca Hugo Simas, que, aos 72 anos, acaba de ser revitalizada. A proposta é oferecer a toda a população um ambiente de conhecimento jurídico e proporcionar um espaço para pesquisas e estudos.

O projeto foi realizado a partir de um espaço, localizado logo na entrada do Palácio da Justiça, que se encontrava vago. No local foi disponibilizado um novo mobiliário, com espaço para dispor todo o acervo de forma a preservar as obras e disponibilizar espaços de estudo e leitura.

Além da mudança de local e do projeto de renovação, cerca de 500 novo títulos foram adquiridos, ampliando o acervo para mais de 30.000 exemplares. Dentre os títulos estão obras bibliográficas, clássicos jurídicos, livros técnicos, periódicos especializados e uma coleção de mais de 3 mil títulos de obras raras, dentre as quais destaca-se a Comentaria ad Ordenationes Regni Portugalliae (Ordenações Filipinas e Manoelinas), de 1729, a obra mais antiga do acervo.

A biblioteca é aberta ao público externo para consultas realizadas no local.

Serviço:

Data: 09/11

Horário: 15 horas

Local: Palácio da Justiça – Praça Nossa Senhora de Salette, S/N – Curitiba, Paraná.