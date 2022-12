A TV Evangelizar vai apresentar um dos mais tradicionais espetáculos para celebrar o nascimento de Jesus: o Natal do Palácio Avenida. Das janelas iluminadas do edifício histórico, no calçadão da Rua XV, Centro de Curitiba, um coral formado por mais de 100 crianças e adolescentes apresenta canções para aquecer os corações e nos lembrar do espírito do Natal. A transmissão ao vivo será dia 11 de dezembro, às 20 horas.

Após dois anos, o Natal do Palácio Avenida vai retomar as apresentações presenciais, após o período de eventos virtuais por conta da pandemia.

Além do dia 11, haverá apresentações presenciais (sem transmissão) nos dias 9 e 10 de dezembro, às 20h. O tema da 32ª edição será “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”.

A transmissão do dia 11 poderá ser vista em todo o Brasil, através de 430 emissoras de canal aberto e sinal via satélite para mais de 2 mil cidades do Brasil e 19 capitais. Para saber como sintonizar na sua cidade, acesse: https://tvevangelizar.com.br/como-sintonizar. Também é possível acompanhar pelo canal da TV Evangelizar no You Tube.