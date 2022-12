(UENP)

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou o resultado final do teste seletivo para admissão de agente universitário na modalidade Contrato em Regime Especial (CRES). A instituição contratará 45 novos agentes universitários. Do total de vagas, 25 são para atuação na Reitoria e 20 para as unidades da universidade. Confira o resultado final AQUI.

“A contratação de 45 novos agentes universitários para a UENP vai proporcionar a expansão de serviços de atendimento ao estudante, com a contratação de assistente social e psicóloga, por exemplo. A chegada dos novos profissionais permitirá à universidade implementar condições para estruturação de serviços para atender ainda melhor nossa comunidade acadêmica e externa”, ressalta o reitor da UENP, professor Fábio Antonio Néia Martini.

No processo seletivo, para atuar na Reitoria, os cargos de nível superior são para administrador (3 vagas), advogado (2), analista de informática (4), arquiteto (1), assistente social (1), bioquímico (1), comunicador social (1), contador (1), engenheiro eletricista (1), psicólogo (1), e de nível médio para técnico administrativo (8) e técnico de segurança do trabalho (1).

Para o câmpus de Cornélio Procópio, as vagas de nível superior são destinadas para os cargos de administrador (1), biólogo (1), secretariado executivo (1), e, de nível médio, para técnico administrativo (1). O câmpus de Jacarezinho terá um analista de informática, um bibliotecário, um biólogo, um contador, um enfermeiro e, de nível médio, um técnico administrativo e um técnico em enfermagem.

Para cargos de nível superior, o Bandeirantes terá um biólogo, bioquímico, enfermeiro, engenheiro agrônomo, fisioterapeuta, e de nível médio um técnico administrativo, um técnico em enfermagem, um técnico em laboratório, um técnico em laboratório (alimentos) e um técnico em radiologia.