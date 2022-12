(Jéssica Natal/AEN)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulga nesta quinta-feira (22) a lista de aprovados no vestibular. A divulgação acontece por meio de transmissão ao vivo no Facebook da UEPG, a partir das 14h. Depois, as listas estarão disponíveis no site da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS).

Os processos seletivos da UEPG tiveram 10.730 inscritos, para 2 mil vagas disponíveis – 1.495 aos aprovados no Vestibular e 505 no PSS 3, cujo resultado foi divulgado na última quinta-feira (15). Em ambos os processos, os cursos mais concorridos foram Medicina e Engenharia de Software.

O vestibular aconteceu em 11 de dezembro e o PSS, em 27 de novembro. Os aprovados começarão os estudos no ano letivo de 2023. Durante a transmissão, serão passadas as informações de matrícula dos aprovados.