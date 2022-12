Samira Chami Neves/Sucom-UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) comemora no dia 15 de dezembro, a partir das 19h, os seus 110 anos de história. A instituição fará uma sessão pública do Conselho Universitário, no Teatro da Reitoria, com apresentações culturais e homenagens.

O aniversário será comemorado quatro dias antes do nascimento oficial da UFPR, que ocorreu em 19 de dezembro de 1912 e deu origem à Universidade mais antiga do país. As festividades reunirão a comunidade universitária, egressos, autoridades e admiradores.

UFPR, a mais antiga do Brasil

A UFPR é a universidade mais antiga do Brasil, fundada em 19 de dezembro de 1912 como Universidade do Paraná. Em 1950 a instituição foi federalizada.

Hoje a UFPR conta com campi em seis cidades do estado: Curitiba, Pontal do Paraná, Matinhos, Jandaia do Sul, Toledo e Palotina.

Aniversário de 110 anos da UFPR

Data e horário: 15/12, 19h

Local: Teatro da Reitoria da UFPR