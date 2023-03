A UFPR: nunca é tarde para estudar, apesar dos obstáculos (Franklin de Freitas)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou que decidiu pelo afastamento de um aluno do curso de direito. Ele é investigado pelo envio de áudios de conteúdo racista, homofóbico com apologia ao nazismo `a um grupo de estudos da instituição.

De acordo com a instituição, o caso foi encaminhado à comissão disciplinar da universidade e vai ser investigado.

O caso veio a tona por meio de uma denúncia feita pela deputada estadual do Paraná Ana Júlia (PT) no perfil nas redes sociais da parlamentar. Ela divulgou a sequência de áudios que levou ao afastamento do aluno.

Nos arquivos, o investigado usa palavras de baixo calão para se referir a homossexuais e diz que é branco sem miscigenação.

Em nota, a UFPR frisou não tolerar qualquer forma de discriminação e de violência.