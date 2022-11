Samira Chami Neves

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) informa à comunidade acadêmica que, em razão de procedimentos de reparos estruturais e manutenção, como ocorre todos os anos, os Restaurantes Universitários da UFPR estarão fechados entre 19/12/2022 e 15/01/2023.

Os estudantes com vulnerabilidade socioeconômica serão atendidos pelo Auxílio Refeição Emergencial/PRAE, como ocorre em todas as situações de fechamento do RU.

Para informações em relação a como realizar a solicitação do auxílio refeição emergencial acesse o link a seguir: Edital Auxílio Refeição Emergencial.

Para a solicitação do Auxílio Refeição Emergencial, é possível acompanhar os detalhes na íntegra, e realizar a inscrição, no período de 25/11/2022 a 04/12/2022.

Os Restaurantes terceirizados do litoral, Jandaia do Sul e Palotina também permanecerão fechados durante esse período.