UFPR nasceu em 19 de dezembro de 1912, como Universidade do Paraná (Franklin de Freitas)

Os 110 anos da Universidade Federal do Paraná serão comemorados em uma sessão pública do Conselho Universitário (coun), nesta quinta-feira (15), a partir das 19 horas, no Teatro da Reitoria. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da UFPR TV no YouTube. A solenidade terá apresentação do grupo artístico Madrigal, além de homenagens a servidores e pesquisadores.



O evento marcará, ainda, o lançamento oficial da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será sediada pela UFPR em julho de 2023.



O aniversário será comemorado quatro dias antes do nascimento oficial da UFPR, que ocorreu em 19 de dezembro de 1912 e deu origem à Universidade mais antiga do país. As festividades reunirão a comunidade universitária, egressos, autoridades e admiradores.



A UFPR foi fundada como Universidade do Paraná. Em 1950 a instituição foi federalizada. Hoje a UFPR conta com campi em seis cidades do estado: Curitiba, Pontal do Paraná, Matinhos, Jandaia do Sul, Toledo e Palotina.