A UFPR divulgou na segunda-feira (14) a relação de candidatos convocados para a segunda fase do Vestibular 2023. A lista está disponível no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br). São 10.014 classificados, que disputam 5.291 vagas em 124 cursos, distribuídos pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. Também foram convocados 554 treineiros.



As provas da segunda fase, nos dias 4 e 5 de dezembro, serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo.