A Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal do Paraná divulgou o cronograma de funcionamento dos dez Restaurantes Universitários (RUs) e das linhas Intercampi durante o período de recesso.

Os RUs Central, Palotina, Matinhos e Mirassol, Centro de Estudos do Mar (CEM) e Jandaia do Sul funcionam até o dia 18 de dezembro e retornam em 16 de janeiro de 2023. Já outras três unidades de Curitiba – Agrárias, Botânico e Politécnico – encerram o atendimento nesta sexta-feira (16) e também voltam a oferecer as refeições no dia 16 de janeiro do próximo ano.

A UFPR disponibiliza o Auxílio Refeição Emergencial para os períodos de recesso de funcionamento dos restaurantes universitários, garantindo a segurança alimentar e a permanência na universidade dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, atendidos pelo edital de Auxílio Refeição Emergencial promovido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae).

Confira abaixo a lista completa com datas de abertura de cada unidade, de acordo com setores e campi da instituição.

Restaurantes Universitários

Abertura até o dia 18/12/2022 e retorno em 16/01/2023

RU Curitiba (Central)

RU Palotina

RU Matinhos e Mirassol

RU CEM

RU Jandaia do Sul

Abertura até o dia 16/12/2022 e retorno em 16/01/2023

RU Curitiba (Agrárias, Botânico e Politécnico)

Abertura até o dia 09/12/2022 e retorno em 16/01/2023

RU Toledo

RUs que passarão por manutenções/reformas nesse período

RU Curitiba (Central e Politécnico) e RU Matinhos

Intercampi

O ônibus Intercampi da UFPR também terá alterações durante o recesso. Entre os dias 19 e 23 de dezembro, o Intercampi 04 – DEARTES passará por todos os campi de Curitiba. Os horários podem ser consultados neste link.

Demais linhas deixarão de operar a partir desta sexta-feira (16), com retorno em 16 de janeiro.