Sucom/UFPR

Está disponível no site do Núcleo de Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br) o comprovante de ensalamento para as provas da segunda fase do Vestibular 2023, que acontecem nos dias 4 e 5 de dezembro. Foram convocados para a segunda fase 10.014 candidatos, que disputam 5291 vagas em 124 cursos.

As provas serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. Cada candidato foi alocado na cidade onde está sediado o curso para o qual se inscreveu – exceto os inscritos para cursos de Pontal do Paraná, que farão a prova em Matinhos.

No domingo, dia 4 de dezembro, a partir das 14 horas, será aplicada a prova de compreensão e produção de textos, comum a todos os candidatos. Eles terão 4h30 para responder as três questões discursivas que irão compor a prova.

No dia 5, também a partir das 14 horas, serão aplicadas as provas específicas para os candidatos inscritos em cursos que têm essa exigência. Dos 124 cursos, 47 terão provas específicas de uma ou duas disciplinas, variáveis de acordo com o curso. A duração será de 2h30min para os candidatos cujos cursos optaram por apenas uma prova específica, e de 5 horas para os que farão duas específicas. Os candidatos inscritos para o curso de Música farão prova teórica e prática de habilidades específicas.