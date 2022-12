Reprodução/UFPR

A Universidade Federal do Paraná comunica, com pesar, o falecimento da procuradora federal aposentada Lizete Rosy Koerner Pinheiro, no dia 07 de dezembro, aos 72 anos.

Lizete Pinheiro atuou na Procuradoria Federal Especializada junto à UFPR e se aposentou em 2000.

Em nota, a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE), a Procuradoria Regional Federal da Quarta Região (PRF4) e a Procuradoria Federal no Estado do Paraná PF/PR) externaram profundo pesar pelo falecimento e solidariedade aos familiares e amigos.

A comunidade da UFPR presta os mais sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares, colegas e amigos.