(Franklin de Freitas)

A última semana do ano tem previsão de chuva quase todos os dias. O tempo também fica mais abafado por causa da umidade e de temperaturas mais altas já a partir desta segunda-feira (26).

A tarde de domingo (25) já foi de tempo instável no Paraná, com chuvas em vários setores. No geral, as instabilidades observadas atuaram de forma bem pontual, ou seja, mesmo dentro de uma região não choveu em todos os municípios. Descargas atmosféricas ocorreram nos Campos Gerais, Sudoeste e Centro-Sul.

Em Curitiba, alguma chuva foi registrada no fim da tarde e começo da noite, com algumas trovoadas.

Os dias seguem parcialmente nublados e propensos a chuvas a qualquer hora do dia até quinta-feira (29). As temperaturas ficam altas entre esta segunda-feira (26) e quarta-feira (28), com pouca variação entre mínimas e máximas (16ºC de mínima hoje e 26ºC de máxima na quarta). Na quinta, ainda há possibilidade de chuva, mas o clima fica ameno. Na sexta (30), o sol aparece, e o tempo fica mais firme e quente até a virada de ano.