O segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aconteceu ontem. Os participantes fizeram 90 questões de matemática e ciências da natureza, que engloba química, física e biologia. A prova trouxe um equilíbrio entre questões conceituais e cálculos matemáticos, além de abordar a pandemia de covid-19 sob vários aspectos, como era esperado por especialistas.

De acordo com a assessora de Biologia do Sistema Positivo de Ensino, Samantha Fechio, das 15 questões de Física, quase metade eram relacionadas a conceitos, sem envolver cálculos. Em Química a proporção foi menor. Das 15 questões, 11 eram conceituais. A prova de Matemática foi a que exigiu o maior número de cálculos, em cerca de 35 das 45 questões. O coronavírus e a pandemia de covid-19 estiveram presentes em várias das questões .