Franklin de Freitas

O último fim de semana do ano deve ser com sol e temperaturas agradáveis em Curitiba. Pelo menos essa é a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simeapar).



Nesta sexta-feira (30), sábado (31) e domingo (1/1) de Ano Novo, o sol aparece entre poucas nuvens, e as temperaturas oscilam de 13 a 26 graus. A virada de ano deve ser com céu claro, o que deve contribuir para quem sair para ver os tradicionais fogos pelos bairros da cidade.



A primeira semana do ano que vem, porém, deve começar com céu mais encoberto e chuva a partir de terça-feira (3), com temperaturas em declínio.