(Divulgação/ Sesp)

O município de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi palco para uma situação um tanto inusitada e bizarra nesta semana. É que na quinta-feira (1º de dezembro) foi inaugurado na cidade a Penitenciária Estadual IV, de segurança máxima. Já no dia seguinte à inauguração, contudo, um preso que etava em área de isolamento total conseguiu fugir do local.

De acordo com o Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen), o detento de 35 anos é considerado um criminoso de alta periculosidade e já foi recapturado. Não foi explicado como se deu a fuga, mas o órgão explicou que será aberto um procedimento administrativo para apurar a situação.

A unidade prisional masculina considerada de segurança máxima tem 752 vagas e custou R$ 20 milhões, valor pago pelos governos estadual e federal e pela Itaipu Binacional.