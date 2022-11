Reprodução/GMA Facebook

Por volta de 5h40 desta terça-feira(15), um homem invadiu um CMEI (Centro Município de Educação Infantil) na rua Carlos Vicente Zapxon, no bairro Costeira, em Araucária. O homem depredou o local e arrancou as torneiras do prédio público.

