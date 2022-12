Divulgação





A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou nesta quarta-feira (21) a lista dos candidatos aprovados em primeira chamada no Vestibular 2023. As matrículas serão realizadas no período de 7 a 9 de janeiro, de forma online, mediante preenchimento do requerimento.

Veja a lista de aprovados AQUI

Nos meses de fevereiro e março a instituição de ensino superior irá publicar os editais de segunda e terceira chamada, respectivamente.

As provas do Vestibular 2023 foram aplicadas no mês passado em Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, onde estão localizados os campus da Unespar. Ao todo, 4.341 candidatos se inscreveram para as 1.989 vagas ofertadas em 73 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos.

A partir de fevereiro, serão disponibilizadas novas vagas para o ingresso de alunos na Unespar, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), conforme o calendário do Ministério da Educação (MEC). Os estudantes poderão utilizar as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – Edição 2022 para classificação.

Serviço:

Matrículas: 7 a 9 de janeiro, em formato online – requerimento aqui

Segunda chamada: 16 de fevereiro

Terceira chamada: 3 de março