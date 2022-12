José Fernando Ogura/AEN

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) prorrogou o período de inscrições para o vestibular 2023. As inscrições poderão ser feitas pela internet até o dia 9 de janeiro de 2023.

Clique aqui para fazer a inscrição

A data limite para pagamento da taxa de inscrição – que é de R$ 196 – é 10 de janeiro. O pagamento pode ser feito por boleto, cartão de crédito ou PIX.

As provas serão mantidas para 5 de fevereiro de 2023.

Isenção taxa de inscrição

A isenção na taxa de inscrições pode ser solicitada durante todo período de inscrições. Para isso, é necessário que o candidato informe um número válido do Cadastro Único e que esteja regularemnte cadastrado no programa.

Alguns cursos da instituição têm isenção automática. No campus da Unioeste em Foz do Iguaçu, por exemplo, os cursos são: Letras – Português/Espanhol, Hotelaria, Matemática e Turismo.

A Unioeste tem 64 cursos distribuídos em cinco cidades:

Cascavel

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Marechal Cândido Rondon

Toledo.

Cidades que o candidato pode optar para realizar prova:

Cascavel

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Marechal Cândido Rondon

Toledo

Maringá

Curitiba

Guarapuava

Campo Grande (Mato Grosso do Sul).