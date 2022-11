As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste) somam 13 cursos classificados com cinco estrelas ou considerados excelentes no Guia da Faculdade 2022. A publicação é elaborada todos os anos pelo jornal ‘O Estado de S. Paulo’.



Outros 209 cursos de graduação das estaduais, incluindo as universidades do Centro-Oeste (Unicentro) e do Paraná (Unespar), conquistaram quatro estrelas (muito bom) e 54 receberam três estrelas (bom). Na liderança, a UEM conquistou cinco estrelas em cinco cursos e a UEL em quatro.