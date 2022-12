Luiz Costa /SMCS

A Urbanização de Curitiba (Urbs) prorrogou até 30 de junho de 2023 a suspensão da necessidade de idosos (pessoas acima de 65 anos) portadores do cartão isento fazerem a chamada “prova de vida”. A medida vale também para pessoas com deficiência ou patologias crônicas e aposentados por invalidez que precisam fazer a revalidação do cartão isento. A prorrogação do prazo está prevista no ato 054/2022. O prazo anterior venceria em 31 de dezembro.

O cartão isento tem validade de um ano. Aqueles que venceriam nesse período, portanto, terão a validade estendida até o fim de junho, sem a necessidade de reapresentação de documentos. A prova de vida será retomada em 1 de julho de 2023.

Como fazer o cartão isento

Confira aqui os documentos necessários para a confecção do cartão isento.O atendimento deve ser agendado para comparecimento em uma das unidades da Urbs nas nove Ruas da Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30.