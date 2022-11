Luiz Costa/SMCS



A Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na cidade, vai reforçar as principais linhas de ônibus que dão acesso aos locais de prova da segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022), que será realizada no próximo domingo (20/11).

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. A prova começa às 13h30 até 18h30.

A linha 829 Univ.Positivo, que não funciona aos domingos, terá uma operação especial, com viagens de ida e volta do Terminal Campo Comprido à Universidade Positivo, conforme demanda de passageiros até término do evento.

Outra linha que não opera aos domingos e que funcionará especialmente para atender os candidatos é a 815 Reforço Tuiuti, com ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti (Campus Barigui), conforme demanda de passageiros até o término do evento.

Confira aqui a lista das linhas de ônibus que dão acesso aos locais de prova e seus principais pontos de parada. Os horários dos ônibus podem ser conferidos aqui.

A Urbs orienta os candidatos a se deslocarem com antecedência para os locais de prova, por conta de possíveis congestionamentos. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o o uso de máscaras em locais fechados ou grande circulação de pessoas.