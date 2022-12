Foto: Sanepar

Moradores do Litoral e veranistas têm mais uma alternativa de atendimento comercial, na Estação Sanepar, durante a temporada de verão. É uma van que irá percorrer as praias de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná e Morretes, com equipamento conectado ao sistema da Sanepar para que os clientes possam fazer qualquer solicitação de serviços e negociar débitos.



O atendimento da Estação Sanepar será de terça-feira a domingo, incluindo feriados, das 9h às 18h30, com exceção dos feriados e vésperas. Nesta semana a van está em Matinhos.