Comércio movimentado, ontem: varejo registra alta (Franklin de Freitas)

O varejo paranaense chega à reta final de 2022 com alta acumulada, até outubro, de 4,15%. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Os setores com melhores desempenhos até o momento são combustíveis (28,6%), livrarias e papelarias (23,86%), calçados (23,23%), óticas, cine-foto-som (21,14%) e vestuário e tecidos (11,55%).



Por outro, registram perdas no faturamento no acumulado de janeiro a outubro as lojas de materiais de construção (-9,13%), móveis, decorações e utilidades domésticas (-6,56%), lojas de departamentos (-3,2%) e farmácias (-1,5%).



Na variação mensal (outubro/22 comparado a setembro/2022), as vendas do comércio paranaense foram 1,54%, com destaque para lojas de departamentos (14,15%), calçados (9,98%) e vestuário e tecidos (7,35%), motivadas principalmente pelo Dia das Crianças.



Em relação a outubro de 2021, as vendas foram 6,79% superiores, sobretudo nos ramos de combustíveis (35,54%) e livrarias e papelarias (17,7%).



Natal — E a reta final do ano é marcado pelas vendas de Natal e Ano Novo, tradicionalmente o melhor período para o varejo ao longo do ano, o que pode fazer com que o ano termine com um saldo de crescimento ainda maior para o varejo.



E estes últimos dias antes do Natal devem ser movimentados no comércio. Pesquisas já mostravam que mais da metade dos consumidores pretendia fazer suas compras nestes dias.