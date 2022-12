Divulgação/Assessoria de Imprensa

Por conhecer a paixão por clássicos antigos do fundador e presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, a Ambev buscou um modelo especial, um Chevrolet 75, para presentear o empresário. O veículo foi personalizado com a identidade visual da Budweiser e ganhou um cooler na carroceria.

Ele ficou exposto na loja da Nilo Peçanha como parte de uma ação da Copa do Mundo e foi entregue neste dia 22 de dezembro em uma surpresa para Zonta.

“Sou apaixonado por carros antigos e fui surpreendido com este lindo presente da Ambev, que com certeza vou usufruir muito e agora fará parte da minha querida coleção”, disse Zonta.