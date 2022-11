Horário Evento

16:00 Em Tijucas de do Sul/PR, na BR 376, km 662, ocorreu uma interdição total, com 3 km de congestionamento, sem desvio proposto e sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira no km 669 da BR 376 sentido Santa Catarina.

18:20 Pista liberada no km 662. Uma faixa liberada no km 669. Concessionária trabalhando para liberar as 2 faixas interditadas.

18:25 Em Guaratuba/PR, na BR 376, km 669, em 28/11/2022 ocorreu uma interdição total, com 10 congestionamento sem desvio proposto, sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira com risco de agravamento.

19:20 Em Garuva/SC, na BR 101, km 2, em 28/11/2022 19:20, ocorreu uma interdição total sentido Curitiba, com 02 km de congestionamento e sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira com previsão de agravamento. A queda de barreira ocorreu no km 669 da BR 376 e a concessionária fez a interdição na praça de pedágio em Garuva.

20h40 Em Campina Grande do Sul/PR, na BR 116, km 51, ocorreu uma interdição total, com 20 km de congestionamento, sem previsão de liberação, em virtude de queda de barreira.