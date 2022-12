Daniel Castellano / SMCS

Com a chegada do fim do ano, Curitiba se transforma e é um convite para moradores e turistas vivenciarem o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. O Centro da capital paranaense reúne várias atrações gratuitas que podem ser percorridas a pé – em família ou com amigos – e a maioria delas sem agendamento. Confira o roteiro:

Oratório no Tanguá e Ópera no Largo da Ordem são as últimas estreias do Natal de Curitiba 2022

Maior de Curitiba, árvore de Natal de 22 metros do Parque Barigui é convite para selfies inesquecíveis

Roda-gigante e Vila Electrolux na Praça Santos Andrade

A feira da Praça Santos Andrade, no Centro, reúne produtos natalinos e sugestões de presentes confeccionados por artesãos de Curitiba e Região Metropolitana.

Além disso, a Praça Santos Andrade é lar da roda-gigante da Vila Electrolux. Além da roda-gigante, a Vila de Natal Electrolux conta com uma programação completa com a casa do Papai Noel, a cozinha Electrolux , aulas-show com chefs renomados, diversos pontos perfeitos para tirar fotos em família e a tradicional feirinha com produtos de gastronomia e artesanato.

Serviço

Praça Santos Andrade – Centro

Até o dia 23 de dezembro

Roda-Gigante e Casa do Papai Noel

Sextas, sábados e domingos, das 16h às 22h

Parada de Natal aos sábados, 16h

Natal Condor no Passeio Público

O Natal Condor no Passeio Público retorna mais um ano para a alegria dos curitibanos. Uma bela decoração natalina ilumina o parque, a Casa do Papai Noel desperta o encantamento do Natal no coração de todos e o Carrossel Veneziano é a atração perfeita para levar as crianças para se divertirem durante as comemorações natalinas. O parque é a pedida certa para uma saída especial com a família.

Serviço

Carrossel e outras atrações interativas

De segunda à sexta-feira, das 14h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 21h, até 8 de janeiro

Passeio Público – Centro

Feira Especial de Natal na Praça Osório

A tradicional Feira Especial da Praça Osório, no Centro, reúne produtos natalinos e sugestões de presentes confeccionados por artesãos de Curitiba e Região Metropolitana. Decorada para a época, é possível encontrar um pouco de tudo nas barraquinhas da feira. E ainda é possível apreciar a boa gastronomia, com 25 expositores dedicados somente a produtos culinários.

Serviço

Praça Osório – Centro

Até dia 23 de dezembro, das 10h às 21h

O Boticário na Rua XV

Há 50 anos uma rua no centro de Curitiba deixou de existir para carros e virou o primeiro calçadão de pedestres do Brasil. No conceito de celebrar as conexões humanas, O Boticário trouxe para o calçadão da Rua XV de Novembro a Árvore da Vida, que neste ano tem painéis de led em forma de janelas, exibindo fotos de pessoas que visitam a instalação. Outra atração junto à Árvore da Vida são os bancos do diálogo, decorados aconchegantemente para estimular a boa e velha conversa presencial.

Serviço

Calçadão da XV, entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto

Todos os dias até 8 de janeiro

Árvores de Natal espalhadas pela cidade

Seja nos parques ou dispersas pelos marcos da cidade, as árvores de Natal encantam e acendem a esperança em quem as visita. Este ano são mais de 40 árvores montadas pela cidade, sendo a do Parque Barigui, com 22 metros de altura e patrocínio do ParkShoppingBarigüi, a maior da cidade.

As localizadas mais perto do Centro são a do Passeio Público, com patrocínio da Rede Condor, e a da rotatória ao lado do edifício da prefeitura, onde foi montada uma árvore de 18 metros decorada com luzes e com patrocínio da Volvo.