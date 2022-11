A Prefeitura de Curitiba publicou o decreto 1686 em que estabelece o funcionamento dos serviços públicos municipais nos dias úteis de jogos da Seleção Brasileira de Futebol da Copa do Mundo do Catar.

O expediente nos dias úteis será:

das 8h às 14h, quando a partida iniciar às 16h;

das 8h às 11h, quando a partida iniciar às 12h;

das 8h às 12h, quando a partida iniciar às 13h.

As horas não trabalhadas nesses dias deverão ser repostas.

O decreto aponta ainda que os serviços considerados essenciais deverão providenciar escalas de trabalho, quando possível, ou não aplicar o horário especial, de acordo com avaliação de cada órgão.

A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro. O Brasil estreia no dia 24, uma quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia.

Na primeira fase, o Brasil, que está no Grupo G da competição, jogará ainda no dia 28/12 (uma segunda-feira, contra Suíça, às 13h) e 2/12 (sexta, contra Camarões, às 16h).

Os dias e horários dos jogos posteriores dependem de o Brasil se classificar e da posição que terá no grupo (primeiro ou segundo lugar).