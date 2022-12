Arquivo Bem Paraná

Entre os dias 19 e 23 de dezembro e na semana de 26 e 30 de dezembro, os Correios irão funcionar normalmente em todo o País. No dia 24 véspera do feriado de Natal, haverá expediente nas agências que funcionam aos sábados.



No dia 31, véspera do feriado do Dia da Confraternização Universal, não haverá expediente nas agências. O atendimento será retomado na segunda-feira.



No site ou app dos Correios, é possível consultar endereços e horários de funcionamento das agências, incluindo aquelas que atendem aos sábados (https://mais.correios.com.br/app/index.php).