Com os altos custos dos serviços veterinários é importante ter uma alternativa de apoio em casos de emergências. De olho em um mercado que vai de vento em popa, bancos, seguradoras e novas empresas oferecem planos de saúde para pets. É importante pesquisar e conhecer bem o animal de estimação para boas escolhas.



A curitibana Petwell, criada há um ano, oferece planos de saúde para pets, exclusivamente. Inspirada nos planos para humanos, serviço em geral atrelado a uma rede credenciada, a Petwell escolheu caminho diferente, deixando ao tutor a escolha do prestador de serviço de sua preferência, inclusive fora do Estado, com reembolso de até 90%, dependendo do plano contratado.



Quem explica é Laura Wunder Hachem, diretora comercial da Petwell, alertando para a diferença entre planos e assistência. “Estimativas indicam apenas 0,2% de pets segurados no Brasil e não sabemos em qual dos dois tipos”, comenta. “A assistência é uma ajuda para uma situação de emergência, não cobre as necessidades do pet. O plano oferece a segurança da consulta, internação e até fisioterapia e hidroterapia, na hora de necessidade”, observa.



Criada pelo veterinário Alexandre Berger e por Ana Luísa Seleme, que atuava em planos de saúde para humanos, a Petwell optou pelo reembolso ao invés de rede credenciada. “Tanto quanto a medicina humana, a veterinária é cara. Assim, quebramos certa má vontade dos médicos com planos e o tutor escolhe com quem trabalhar”, considera Laura.



Totalmente digital, basta acessar o site da Petwell para ter uma proposta customizada “de acordo com as necessidades de seu pet e do seu bolso”, diz o canal, que oferece Plano Único, com valor médio de R$150 mensais. “Cada pet terá uma precificação, a partir da análise da raça, condição de saúde, local de origem. Confiamos na honestidade dos tutores”, diz Laura, citando duas restrições de cobertura, câncer e obstetrícia. Não existe limite de idade e, em geral, as carências são de 30 dias para mais de 100 procedimentos, além de descontos progressivos para mais de um pet. O tutor fará duas escolhas: teto de gastos anual e o percentual do reembolso. “Se fizer a conta, uma única cirurgia pode gerar gasto superior ao valor anual com a mensalidade”, argumenta.



O corretor Leonardo Lobo presta serviços para a Germain Financial, plataforma financeira que, entre vários produtos, oferece planos de saúde. Em sua cartela, quem atende animais de estimação é a Porto Seguro. “O nome é seguro pet, mas o formato é de plano de saúde, pois cobre consultas, exames, atendimentos”, afirma o corretor.



Três coberturas estão disponíveis. O ambulatorial é o mais simples e contempla consultas, pet home com veterinário credenciado, consultas de urgência e emergência em clínicas, vacinas básicas, exames laboratoriais básicos, complexos e por imagem. No Plano Essencial estão consulta com especialista, exames cardiológicos e de alta complexidade, internação, castração e o Repara – uma espécie de assistência para ser usada em outra área, sem relação com pets. E o Plano Completo, que cobre inclusive terapias complementares, como fisioterapia e acupuntura, em pós-operatório.



“É um mercado que ainda está sendo percebido. Quando menciono, a maioria não conhece”, comenta Lobo. “O que observo nitidamente é a tendência de interesse pelo serviço, pois estão percebendo que é um potencial aliado do tutor. Só tem que ser bem orientado e conhecer o animal para escolher o que realmente vale a pena,” argumenta, informando que a rede credenciada da Porto Seguro conta com 18 clínicas em Curitiba e uma em Pinhais, e planos a partir de R$99,00. “A tendência é que, com o aumento da demanda, as grandes clínicas, que hoje dispensam fazer parte de rede credenciada, percebam as vantagens”, avalia ele, enquanto faz uma rápida busca, dando dicas para a repórter.

Tutores buscam informações e avaliam o custo-benefício antes de acertar com um plano



Karin Sampaio, corretora de seguros de vida, está em vias de fechar um plano para seu Golden de seis meses, e para o vira latas de seis anos dos pais – ambos próximos da família. Karin pesquisou bastante e, no final, ficou entre as propostas de duas delas.



“Participo de um grupo de Goldens e conversei muito porque essa raça costuma ter problemas que precisam ser levados em conta”, ensina ela. “As duas empresas foram bem comentadas, embora todos tenham experiências positivas e negativas”.



Karin decidiu fechar observando o custo benefício. “Uma delas tem valor mais alto, mas é muito bom e sem coparticipação. Como temos dois, optei pelo custo mais baixo, mesmo tendo coparticipação”, explica, dizendo que não ficou apenas na análise financeira. Karin consultou clínicas credenciadas para saber a opinião sobre os planos – e ambos foram bem avaliados. “Já gastei muito com meu cachorro um tempão internado. Essas conversas que tive foram importantes para escolher”, finaliza.



A socióloga mineira Flavia Nunes tem quatro animais de estimação resgatados e a gatinha Misha, de mais idade, é a única com plano de saúde, pois chegou debilitada. Pesquisando, Flavia fechou com com um plano quatro meses atrás. Como a Misha estava sendo acompanhada por uma clínica especializada em felinos, Flavia buscou uma proposta por reembolso para seguir com os mesmos profissionais. “Jamais largaria a clínica. Neste plano escolho o médico e onde fazer o procedimento”, explica, lembrando que a gatinha já precisou de atendimento um mês depois da contratação.



“Tem me ajudado muito, além da tranquilidade de saber que farei tudo na clínica em que confio. A gente percebe que é uma empresa nova, com um ou outro detalhe para afinar, mas estou bem satisfeita com a experiência”, assegura.

