Arquivo Bem Paraná

O verão tem início às 18h48 desta quarta-feira (21) termina no dia 23 de março de 2023, às 18h25. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no primeiro dia da estação, o sol predomina na maioria das regiões do Estado, com tempo parcialmente nublado na Região Metropolitana de Curitiba, Litoral, Sudeste e Campos Gerais, que registraram chuvas intensas nos últimos dias.



O regime de chuvas deve se aproximar progressivamente da média climatológica, com distribuição irregular no tempo e no espaço, a exemplo dos eventos dos últimos meses, com tempestades intensas e rápidas.



“Como observado recentemente, algumas áreas podem apresentar volumes acumulados mais significativos, a exemplo do Litoral do Estado”, afirma o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar. “Além disso, devem ocorrer tempestades isoladas bem intensas, que só poderão ser previstas em curto ou curtíssimo prazo”.



Para esta quarta-feira, a previsão do tempo é de uma condição mais estável e quente no interior. Na Capital e Litoral, o dia ainda tem muitas nuvens e podem ocorrer chuvas localizadas.