O verão teve início no começo da noite de quarta-feira (21) — mas, pelos comentários da população, não em Curitiba. A estação começou às 18h48 de quarta, mas na Capital, neste horário, a temperatura media pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) era de apenas 16,9ºC. O dia foi todo com muitas nuvens e chuviscos, além de uma brisa que não permitiu que as temperaturas subissem.

Para esta quinta-feira (22), a previsão não é diferente. O dia segue com muitas nuvens e podem ocorrer chuviscos ocasionais. No entanto, não há expectativa de volumes significativos de precipitação. Nos demais setores paranaenses, o tempo deve seguir mais estável, com baixa probabilidade de chuvas. Temperaturas ficam elevadas nessas regiões.

Nesta sexta-feira (23), ainda segundo a previsão do Simepar, o sol pode aparecer em Curitiba, mas mesmo assim não faz calor e as marcas seguem amenas. No sábado (24), véspera do Natal, e no domingo (25), dia do feriado, o céu volta a ficar com muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas máximas até sobem um pouco, chegando à casa dos 24ºC, mas sem calor excessivo.