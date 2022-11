(Franklin de Freitas)

A Superintendência Geral do Esporte do Paraná começou na segunda-feira (28) a capacitação para o projeto Verão Maior Paraná. O evento vai até o dia 2 de dezembro no município de Pontal do Paraná.



Participam 252 acadêmicos pré-selecionados dos cursos de Educação Física, Comunicação, Turismo e Enfermagem, além de 29 profissionais de Educação Física e Turismo, sendo 13 coordenadores de posto, seis professores de ginástica e 10 profissionais e guias de turismo.



Ao fim da capacitação serão selecionados 116 acadêmicos aptos a participar do projeto.