O Vestibular da Unioeste já tem data marcada: 05 de fevereiro de 2023. A universidade tem 64 cursos e está presente em cinco cidades: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

As inscrições começaram no dia 14 de novembro e vão até 19 de dezembro. Elas podem ser feitas neste site. Quem antecipar o pagamento da taxa terá desconto. Até as 23h59 do dia 07 de dezembro o valor será de R$ 175,00. Para quem finalizar a inscrição até o dia 19 de dezembro o valor será de R$ 196,00.

O valor da taxa de inscrição é o mesmo da última edição do Vestibular e o pagamento pode ser realizado via boleto, cartão de crédito e PIX.

Para quem vai tentar a isenção da taxa, o processo será parecido com o da última edição. O critério será o mesmo: o candidato deve estar regularmente inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, conforme legislação em vigor.

É possível que o candidato escolha entre nove cidades para realização da prova: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Maringá, Curitiba, Guarapuava e Campo Grande (Mato Grosso do Sul).

Desde a última edição do Vestibular Unioeste são disponibilizadas vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), Escola Pública (EP) e Pretos e Pardos (PP).

Os conteúdos programáticos e obras literárias da prova estão no site oficial da Unioeste.