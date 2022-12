Trecho da BR-376 onde houve um deslizamento de terra provocou uma verdadeira tragédia (Crédito: Franklin de Freitas)

A BR-376, em Guaratuba, no Litoral, passará por vistoria técnica na manhã deste sábado (3), cinco dias após um deslizamento de terra interditar totalmente a rodovia e deixar duas pessoas mortas. O horário da vistoria não foi informado. Até a manhã desta sábado (3) não há previsão da rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina ser liberada. “Vai haver uma vistoria para saber se a via tem condição de ser liberada. O retorno da utilização da BR-376″, disse o secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita.

Participarão da vistoria a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

A concessionária ainda informou que foram identificados 14 pontos com pequenos e médios deslizamentos de terra em outros locais da BR-376. Geólogos da empresa já passaram nesses pontos e iniciaram os projetos de correção.

Na sexta-feira (2), o Governo do Paraná encerrou as buscas desaparecidos no local: duas pessoas morreram e 12 saíram com vida. Três carros e seis caminhões foram retirados do local.

Caminhos alternativos

Com a liberação parcial da BR-227 na quarta-feira, essa é mais uma opção de rota a ser utilizada para acesso ao litoral paranaense e para Santa Catarina, com restrição de horários para travessia de caminhões pelo ferry boat.

Caminhões que precisam seguir sentido Santa Catarina ou Paraná devem utilizar a rota alternativa pela BR-116/PR (Curitiba) e via BR-470 (Santa Catarina).

Visando a segurança dos usuários, os pontos de interdição estão localizados no km 635 da BR-376/PR, na praça de São José dos Pinhais, no km 662 na altura da base da PRF em Tijucas do Sul, pista sentido sul; e no km 1,3 da BR-101/SC na praça de pedágio de Garuva, sentido norte.

Opções de retorno:

BR-376/PR

– km 617, São José dos Pinhais

– km 619, São José dos Pinhais

– km 625, São José dos Pinhais

– km 633, São José dos Pinhais

– km 644, Tijucas do Sul

– km 648, Tijucas do Sul

– km 654, Tijucas do Sul

BR-101/SC

– km 1,8, Garuva

– km 6, Garuva

– km 10, Garuva

– km 14, Garuva

– km 20, Joinville

– km 25, Joinville

– km 27, Joinville