Franklin de Freitas

O mês de novembro foi bastante peculiar na distribuição da chuva no Paraná. Na maior parte do interior paranaense, a chuva observada foi mal distribuída e, em sua maioria, na forma de tempestades isoladas e de curta duração. Situação totalmente diferente ocorreu na área da Serra do Mar, no baixada litorânea paranaense e em parte da Região Metropolitana de Curitiba, onde a precipitação foi muito acima da média esperada para o mês de novembro. Isso foi causado por um fenômeno meteorológico chamado Vórtice Ciclônico, que dominou aquela parte do estado do Paraná entre os dias 24 de novembro até o dia 1º de dezembro. Esse fenômeno criou condições favoráveis para a formação de chuva continua, intermitente e por vezes com forte intensidade. Como consequência, foi registrada grande acumulação de chuva nessas áreas em poucos dias. Os valores medidos ficaram entre 240 e 490 mm na área da Serra do Mar, entre 150 e 430 mm na baixada litorânea e entre 110 e 200 mm na Região Metropolitana de Curitiba.