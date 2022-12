(Hully Paiva/SMCS)

Tem muita diversão e educação ambiental para os curitibinhas que forem aproveitar as férias de verão no Museu de História Natural Capão da Imbuia e no Zoo de Curitiba. Os espaços, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba, têm programação especial para toda a família.

No Museu, a novidade fica por conta da nova exposição em parceria com o Projeto Meros do Brasil, que conta com um ambiente marinho com realidade virtual para alertar para a preservação do peixe mero, em risco de extinção.

Há, ainda, uma plotagem com informações, totens interativos como a roda do ciclo de vida do peixe, o jogo da memória “Meromória” e uma intervenção artística inédita: uma réplica de um mero de metal em tamanho real, confeccionada pelo artista plástico Marcelo Pszybylski.

A exposição e os demais atrativos do Museu – como os ecossistemas e seus animais nativos taxidermizados (empalhados) – podem ser conferidos gratuitamente, de terça-feira a domingo, das 9h às 16h45. Na área externa, o Caminho das Araucárias, com uma passarela de metal no Bosque Capão da Imbuia, é mais uma opção de passeio em meio à natureza. O museu fecha nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro.

Conhecer para preservar

No Zoo, os curitibinhas podem acompanhar o comportamento dos animais que ficam abrigados por lá – boa parte deles vinda de apreensões irregulares ou atropelamentos que os impediram de voltar para a natureza – e saber mais sobre os cuidados que eles recebem, assim como sobre os programas que o espaço mantém para reprodução de espécies nativas ameaçadas.

No Centro de Educação Ambiental haverá atividades especiais sobre os muriquis-do-sul, também conhecidos como mono carvoeiros, apadrinhados pelo Zoo de Curitiba.

Todos os dias, as crianças participam do “Enigmas do Muriqui”, com dois caminhos com enigmas a serem resolvidos pelos visitantes a respeito da espécie, com a ajuda de cartilhas. Ao final, o curitibinha recebe uma carteirinha de membro do Clubinho da Conservação

Às quartas e sextas (das 14h às 15h30min) e sábados (10h às 12h) os curitibinhas vão poder participar de oficinas de desenhos e pinturas do muriqui com tinturas naturais (argila e pó de café). Os desenhos poderão ser levados pelo visitante ou ficar em exposição no Espaço Brincante da Capivara, junto ao Centro de Educação Ambiental.

Recentemente, a instituição foi reconhecida pela Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab) e pela Wild Welfare, instituição internacional que atesta o bem-estar de animais mantidos em cativeiro.

Serviço

Museu de História Natural Capão da Imbuia

Funcionamento: terça a domingo

Horário: das 9h às 16h45

Endereço: Rua Benedito Conceição, 407

Agendamentos de visitas guiadas para escolas: (41) 3313-5481

Zoológico de Curitiba

Funcionamento: terça a domingo

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Rua João Micheletto, 1.500