Daniel Castellano/SMCS – O Zoológico de Curitiba

O trabalho de conservação e cuidado com os animais silvestres pelo Zoológico de Curitiba foi reconhecido pela Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab) e pela Wild Welfare, instituição internacional que atesta o bem-estar de animais mantidos em cativeiro.



A entrega da certificação aconteceu no fim de semana, durante o encerramento da programação do 45º Congresso da Azab, em São Paulo. O processo teve início ainda em 2019, quando representantes da organização internacional de proteção aos animais visitaram o Zoológico de Curitiba.