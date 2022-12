Pedro Ribas/SMCS

Centenas de pessoas ignoraram o domingo nublado e aproveitaram para ver a 14ª e última apresentação do Auto de Natal no Passeio Pùblico, no início da noite deste domingo (18/12), e se divertir com as outras atrações natalinas do local. O prefeito Rafael Greca assistiu ao espetáculo, que contou a história do nascimento de Jesus a partir da Ilha das Ilusões ou Ilha dos Poetas, e foi conferir o movimento no carrossel, a atração mais disputada do local. A programação faz parte do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022, cujo tema é “Celebre a Vida”.

“A Prefeitura faz isso, nesse parque que é o nosso orgulho, para lembrar aos curitibinhas e suas famílias toda a beleza e o sentido do Natal, que é o amor que se renova dentro de cada um de nós. Um venturoso e pacífico Natal a todos”, disse Greca, que recebeu o carinho dos curitibanos e turistas de todas as idades na forma de pedidos para tirar fotos ao seu lado. “Vamos tirar retrato”, respondia, aceitando os convites e ajudando a organizar os grupos.

Diversão em família

A auxiliar de produção Cassiane Maciel veio da Lapa, cidade histórica situada a 87 quilômetros de Curitiba, com a irmã e seis crianças de 3 a 10 anos para ver o Natal de Curitiba. “Como não temos onde ficar, é um bate-e-volta mas que vai compensar muito o cansaço”, observou, quase na sua vez na fila para entrar com o grupo no carrossel. “Aqui é o lugar de Curitiba que eu mais gostei. Se eu pudesse, ficava pra sempre”, afirmou Emily, a filha de 10 anos de Cassiane, ao subir em um dos cavalinhos do brinquedo.

Por causa do grande volume de público, o carrossel – que segue funcionando de segunda a sexta, das 14h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 21h, até 8/1- não era a única atração com fila. Foi assim também diante da ponte iluminada, da árvore de Natal gigante, do carrinho de pipoca, dos quiosques de sorvete, pastel e churros e do porta-retrato iluminado. Na hora da encenação do Auto de Natal, o público buscava o melhor lugar para ver melhor cada detalhe dos personagens e o jogo de luzes coloridas.

Também participaram do evento a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila; e a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra.